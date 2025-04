Bielorussia-Italia oggi in tv Qualificazioni Europei calcio a 5 | orario programma streaming

oggi è il giorno della verità per l'Italia del futsal: a Malta, in campo neutro, contro la Bielorussia ci si gioca una grandissima fetta, se non tutta, di chance di qualificazione diretta agli Europei 2026 di calcio a 5.Gli uomini di Samperi, al momento primi nel girone 2 per differenza reti (+16 contro +10), non vogliono sbagliare contro l'unica squadra che sin qui, all'andata a Catania, si è messa in mezzo fra loro e la vittoria.Vincere vorrebbe dire qualificarsi e tornare a disputare un grande torneo internazionale, dopo le delusioni delle mancate Qualificazioni agli ultimi due Mondiali e l'apatia di un Europeo, quello del 2022, davvero deludente.Solo le 10 prime dei raggruppamenti, infatti, vanno dirette agli Europei, mentre le ultime 4 qualificate (che completeranno il quadro delle 16 squadre partecipanti che comprende già le ospitanti Lettonia e Lituania) saranno decretate da uno spareggio da giocarsi con formula di andata e ritorno fra le 8 migliori seconde dei gironi.

