Un messaggio di pronta guarigione che ha toccato il cuore diFrancesco quello spedito, nello scorse settimane, dalla piccola Valentina Cattaneo alunna della prima elementare dell’Istituto san Vincenzo di Erba, tanto da spingerlo a rispondere con una lettera dimento. "Stavamo guardando un servizio al telegiornale sul ricovero diFrancesco, mia figlia ha visto che gli altri bambini mandavano il disegno e ha voluto farlo anche lei spiegando che, quando gli arrivava sarebbe guarito – racconta la madre Claudia Cardano – Ha fatto tutto lei: un disegno semplice dove si è ritratta sorridente con un vestitino rosso su un prato, circondato da cuori e stelle, aggiungendo un messaggio di auguri per una pronta guarigione". Nella sua letterina Valentina ha scritto, rivolgendosi al: "Spero che tu guarisca presto e ti mando questo".

Scrive al Papa. E il pontefice la ringrazia.

Papa Francesco scrive una lettera al Corriere dall’ospedale Gemelli: il messaggio del Pontefice sulla malattia.

La lettera di Papa Francesco al Corriere: «La malattia e la fragilità rendono più lucidi. Serve responsabilità, disarmiamo la Terra».

«Mio marito mi tradisce», Catia scrive al Papa e lui risponde: «Bisogna perdonare e farsi aiutare da esperti,.

Mattarella scrive al Papa e gli augura una pronta guarigione: "La sua voce è necessaria".

Re Carlo scrive a papa Francesco per informarsi della sua salute (in attesa del viaggio di Stato con Camilla in Italia e Vaticano).