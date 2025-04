Dilei.it - Pechino Express 2025, le pagelle della sesta tappa: i commenti di Gigi (0), lezioni di vita (10)

Dopo l’eliminazione dei Magici, si torna in gara per ladi. Si respira un clima generalmente sereno, con CostantinoGherardesca che inizia subito a parlare di alleanze.L’amicizia con i Medagliati ha graziato le Sorelle nella quinta. Loro, poi, sono spesso affiancate dagli Estetici a gara in corso, condividendo molti passaggi. Anche i Cineasti sono legati alle Sorelle e ai Medagliati da un rapporto d’amicizia e rispetto.Chi resta fuori in questo scenario? I Complici. Dolcenera esembrano vivere un’esperienza di gioco ben differente rispetto agli altri e, soprattutto, non paiono comprendere la gravità dei loro atteggiamenti.Complici, tutta rabbia e lamentele. Voto: 0Saper vivere in gruppo non è cosa da tutti. Dolcenera eevidenziano l’essere in grado di comprendersi a vicenda, senza però riuscire a utilizzare un linguaggio verbale e fisico che si sposi con il sistema comunità, per così dire.