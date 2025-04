Quotidiano.net - Giornate all’aria aperta per ammirare giardini e paesaggi

La primavera, stagione di fioritura e di risveglio con la voglia di trascorreree anche con il piacere di conoscere ed. L’Associazione Italiana Architettura delo, fondata nel 1950, rappresentata da professionisti, ricercatori, docenti, attivi proprio nel campo dell’architettura delo, almeno 600 in tutta Italia, è membro dell’International Federation of Landscape Architects e della International Federation of Landscape Architecture Europe, e propone un ricco programma con visite astorici, parchi contemporanei,agrari e rurali. Gli eventi, promossi su tutto il territorio nazionale dalle singole sezioni territoriali, si svolgono durante i mesi di aprile e maggio per diffondere la cultura delo attraverso il mestiere delsta, figura ancora poco valorizzata e riconosciuta nel nostro Paese.