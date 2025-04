Quotidiano.net - La violenza di genere e quei banchi vuoti

Marin ? immagine è di per sé eloquente e non avrebbe bisogno di didascalie: in aula al Senato, mentre il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, risponde a una interrogazione parlamentare sulladi, la tutela delle vittime e gli atti persecutori, idella maggioranza sono tutti, inequivocabilmente,. E questo accade nella giornata di ieri, mentre ancora risuonano, come è giusto e anzi "doveroso" che sia – soprattutto da parte di chi ha un ruolo pubblico o istituzionale – i commenti di condanna, di dolore, d’incredulità e d’indignazione per i due più recenti e efferati femminicidi: Sara Campanella e Ilaria Sula. Ogni volta il Paese si chiede, affranto, perché. Quel Paese fatto di persone e famiglie "normali", stanche di angosciarsi e di ipotizzare il peggio ogni volta che una figlia, una sorella, una madre sta tardando a rientrare a casa e non risponde al cellulare.