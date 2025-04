Quotidiano.net - Bando Sanremo, la Rai diffida il Comune

Leggi su Quotidiano.net

È bufera intorno alla pubblicazione – avvenuta mercoledì – della determina dirigenziale deldiche approva l’avviso di manifestazione di interesse per individuare un partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana per il 2026, 2027 e 2028, con un’eventuale proroga di massimo due anni. Ieri l’agenzia Ansa ha raccolto delle indiscrezioni secondo cui la Rai hato ildidal concedere in licenza i marchi del Festival a beneficio di altre emittenti: i marchi del festival sono infatti legati inscindibilmente al format di Rai e, pertanto, in nessun caso possono essere utilizzati da altre emittenti televisive. Contro iltuona anche la Fimi: "Ildinon considera assolutamente il ruolo della discografia che con investimenti e contenuti consente al festival di prosperare e generare ricavi".