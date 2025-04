Ilrestodelcarlino.it - Beatrice Allegranti e il suo nuovo progetto alla Casa della Memoria

Il 13 aprile Servigliano ospita il debutto italiano delinternazionale ideato da. In scena una performance site-specific creata con giovani rifugiati e migranti, che unisce danza,storica e attualità sociale, che aprirà il tour europeo di ‘Moving Kinship’. L’evento è fissato per domenica 13 aprile alle 18 in piazza Roma di Servigliano ed è stato realizzato graziecollaborazione fra l’associazione culturale ‘’ e Amministrazione, attraverso ilinternazionale sostenuto da ‘Perform Europe’ e ‘Creative Europe’, che coinvolge artisti e partner da Italia, Lettonia, Ucraina e Paesi Bassi. Attraverso una serie di ‘hub performativi’ in diversi paesi, il programma crea performance ibride tra danza, musica, parola e video, insieme a comunità spesso ai margini del racconto artistico.