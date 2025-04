Ilrestodelcarlino.it - Candiano, riflessioni di luce a casa Morandi

‘Solodel sole? / Just Sunlight?’. Una domanda che è anche il titolo della mostra di Angelo, curata da Lorenzo Balbi, da domani a. Inizialmente doveva chiamarsi Quella, non penso sia solodel sole, che è anche la risposta del fotografo intorno al grande dibattito metafisico. "Potrebbe esserci altro – spiega–, forse una presenza mistica". Il suo è un lavoro che va avanti da trent’anni, "sulla" e "con la", non solo come elemento fisico e scientifico, ma come processo concettuale: una riflessione sul tempo e sulla memoria della materia. Il dialogo coninizia quandoè studente. "Osservavo le sue nature morte – spiega l’artista –. Trovavo misteriosissima la collocazione degli oggetti, così vicini tra di loro, che non permettevano il passaggio della".