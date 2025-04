Quotidiano.net - L’energia dei Negrita le emozioni dei Nomadi. E il ’final tour’ di Tozzi

di Roberto CanaliUna primavera da vivere a tutto volume in Lombardia grazie ad un calendario di eventi musicali per tutti i gusti, dal rock sinfonico al rap italiano, passando per la grande canzone d’autore e le sonorità internazionali. Al Teatro Nazionale di Milano da oggi a domenica ci si emoziona con ’Queen at the Opera’, appuntamento cult per gli amanti dei Queen, questo spettacolo acclamato a livello globale rilegge i capolavori della band britannica in una veste rock-sinfonica inedita e potente. L’orchestra di oltre 20 elementi e gli oltre 40 straordinari performer sul palco faranno rivivere capolavori come ’We Are The Champions’ e ’Bohemian Rhapsody’ con un’energia travolgente. Domani sera Legnano vibrerà al ritmo jazz della Paolo Tomelleri Big Band, al Teatro Talisio Tirinnanzi, mentre Bergamo lunedì si prepara ad accogliere Claudio Baglioni con il suo ‘Piano di volo solo tris’ al Teatro Gaetano Donizetti.