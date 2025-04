Quotidiano.net - Arriva ’Senses’. Spazio all’installazione multisensoriale

In occasione della Milano Design Week, IAMMI e materia-studio presentano, installazionenell’auditorium di MelzoDodici, hub dinamico nel cuore del Porta Venezia Design District e che si terrà fino a domenica. Un’esperienza immersiva trasforma i visitatori in protagonisti di un racconto inedito, dove i sensi vengono stimolati da un percorso progettato per mettere alla prova le nostre capacità percettive.reinterpreta il concetto di wunderkammer attraverso un tracciato in cui gli arredi irriverenti disegnati da IAMMI prendono vita grazie a un gioco di luci e ombre, una sorta di ’regia invisibile’ che illumina a intervalli strategici i loro prodotti più iconici. Contrasti tattili, stimoli olfattivi e una narrazione sonora studiata ad hoc amplificano l’esperienza, creando un viaggio attraverso archetipi di personalità che pulsano nell’oscurità e si rivelano alla luce.