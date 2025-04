Quotidiano.net - Sala e la missione Usa di Meloni: "Non tratterà soltanto per l’Italia"

"Se tratti con gli americani con il cappello in mano, perdi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe, in occasione di QN Distretti speciale Design, intervistato dalla direttrice Agnese Pini, che gli chiede cosa si auspica, per, in merito alla visita di Giorgiaa Donald Trump. La presidente del Consiglio "non credo voglia trattare solo per sé – sarebbe stupido – ma credo che voglia allargare il tema all’Europa", aggiunge. Intanto, per quanto riguarda la politica commerciale intrapresa dal presidente americano, "su cosa stia davvero facendo Donald Trump ognuno ha le sue idee. Io credo che sia partito da una riflessione: il debito è insostenibile, dobbiamo trovare una soluzione. Il problema è passare da questa visione alla pratica. Ci sta passando in un modo abbastanza folle, rischiando di perdere credibilità.