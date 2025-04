Lanazione.it - Stella Maris, ci siamo. Prima pietra il 23 aprile. E nel 2028 l’apertura

di Gabriele Masiero "Il 23sarà il giorno della posa delladel nuovo ospedale della, a Cisanello. Una svolta determinante per la nostra capacità accoglienza, ma anche per la città". Lo ha annunciato il presidente della Fondazione, Giuliano Maffei, a margine della presentazione del progetto "Impara l’arte e non metterla da parte". Da quel momento scatterà ufficialmente il cronoprogramma per la costruzione del nuovo presidio sanitario. "Le previsioni - ha aggiunto Maffei - dei nostri progettisti parlano di 33 mesi entro i quali sarà ultimata la realizzazione, con la conseguente messa in opera, del nuovo ospedale, ma è chiaro che quando si parla di edilizia bisogna incrociare le dita e sperare che non si verifichino eventuali intoppi oggi non prevedibili".