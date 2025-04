Lanazione.it - "L’aumento delle imposte sia solo temporaneo"

Leggi su Lanazione.it

"La manovra fiscale che la Regione Umbria ha varato rappresenta un passaggio difficile per cittadini e imprese. Confcommercio Umbria, assieme alle altre principali associazioni di categoria, ha partecipato con spirito costruttivo e senso di responsabilità a un confronto complesso, che ha portato a un risultato non indolore, ma che speriamo eviti gli scenari più critici". E’ quanto afferma il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni. associazione che fin qui si era astenuta dal commentare la vicenda. “Comprendiamo le ragioni che hanno portato a misure fiscali straordinarie - dice Mencaroni –. Ma questa comprensione è possibilenella misura in cui queste misure resteranno strettamente legate alla contingenza. Non può e non deve aprirsi la strada a una pressione fiscale strutturalmente più elevata".