Lanazione.it - Quelle cartoline davvero speciali. L’arte come forma di riabilitazione

C’è la ricerca "di un senso", usando le parole del presidente della Stella Maris, Giuliano Maffei, nelle illustrazioni che diventerannocapaci di raccontare Pisa con il punto di vista dei "ragazzi" del presidia riabilitativo di Stella Maris a Marina di Pisa. Il progetto "Prendie non metterla da parte!!!", è però qualcosa di più di un laboratorio di fumetto e pittura per l’inclusione rivolto ai ragazzi con disabilità, avviato lo scorso 4 novembre, ha coinvolto una quindicina di loro ed è stato guidato dal fumettista, illustratore e scrittore per bambini pratese, David Ceccarelli, noto per il suo impegno sociale e la sua capacità di rendereaccessibile a comunità fragili. "Sono stata personalmente a vedere all’opera i giovani coinvolti nel progetto – ha detto l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa – ed è stata un’esperienzaemozionante.