LIVE Bielorussia-Italia Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | scontro diretto decisivo per la qualificazione

DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bielorussia ed Italia, partita valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 delle Qualificazioni agli Europei 2026 di calcio a 5. scontro diretto decisivo per il primato del girone: l’Italia e la Bielorussia arrivano a quest’incontro con 10 punti a testa e con un margine rassicurante su Finlandia e Malta.Non ci saranno calcoli da fare: chi vince si qualifica DIRETTAmente agli Europei 2026, chi perde dovrà passare dagli spareggi tra le 8 migliori seconde tra i 10 raggruppamenti. In caso di pareggio la qualificazione verrà decisa dall’ultima giornata in cui l’Italia sfiderà la Finlandia e la Bielorussia affronterà Malta. Qualora la situazione dovesse ancora vedere le due formazioni a pari merito si guarderebbe alla differenza reti, che al momento sorride agli azzurri: dopo 4 giornate gli Italiani hanno un saldo di +16 (20 gol fatti e 4 subiti) mentre i bielorussi di +10 (13 fatti e 3 subiti). Oasport.it - LIVE Bielorussia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro traed, partita valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 delleagli2026 dia 5.per il primato del girone: l’e laarrivano a quest’incontro con 10 punti a testa e con un margine rassicurante su Finlandia e Malta.Non ci saranno calcoli da fare: chi vince si qualificamente agli2026, chi perde dovrà passare dagli spareggi tra le 8 migliori seconde tra i 10 raggruppamenti. In caso di pareggio laverrà decisa dall’ultima giornata in cui l’sfiderà la Finlandia e laaffronterà Malta. Qualora la situazione dovesse ancora vedere le due formazioni a pari merito si guarderebbe alla differenza reti, che al momento sorride agli azzurri: dopo 4 giornate glini hanno un saldo di +16 (20 gol fatti e 4 subiti) mentre i bielorussi di +10 (13 fatti e 3 subiti).

L’orgoglio dell’Italia: dominio e vittoria con la Bielorussia, riaperta la corsa alla qualificazione mondiale. Ora l’ultimo atto con la Svizzera. Sorteggio Mondiali: gironi e avversarie Italia. Road to EURO 2026, è il giorno di Finlandia-Italia: segui la diretta VIVO AZZURRO. Qualificazioni a EURO Futsal 2026, per gli Azzurri c'è Malta a Reggio Emilia: online la biglietteria. Qualificazioni a Euro 2026, Samperi torna a casa: Main Round al PalaCatania. Sorteggio Qualificazioni Mondiali in diretta, il destino dell'Italia LIVE: fasce, regolamento e come funziona per gli azzurri oggi. Ne parlano su altre fonti

Bielorussia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming - Oggi è il giorno della verità per l'Italia del futsal: a Malta, in campo neutro, contro la Bielorussia ci si gioca una grandissima fetta, se non tutta, di ... (oasport.it)

Dove vedere in tv Bielorussia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming - Domani, venerdì 11 aprile (ore 20.00), la Nazionale italiana di calcio a 5 si giocherà il tutto per tutto nella sfida contro la Bielorussia, valida per il ... (oasport.it)

Qualificazioni EURO 2026: l’Italia passa 5-1 a Malta e torna in vetta al gruppo 2. L’11 aprile con la Bielorussia sarà decisiva - La Nazionale di futsal vince ancora nel suo cammino all’interno del Gruppo 2 delle qualificazioni all’Europeo ... Con questo risultato l’Italia riaggancia in testa al girone la Bielorussia, restando ... (divisionecalcioa5.it)