Ilgiorno.it - St, futuro sempre più nero. Il piano industriale fa paura. Fiom: "A rischio mille posti"

Unche non convince i sindacati e neppure la Regione, che riconvoca St per mettere a fuoco ildi Agrate. Ieri, il primo incontro al Mimit fra il colosso del chip e Fim,e Uilm sulla crisi e il programma di contenimento della spesa annunciato a fine 2024 dai manager. Una situazione delicata tra conferma degli investimenti in Italia, 4 miliardi dei 6,5 previsti in Europa, dei quali 1,4 su Agrate, e "timori reali di ripercussioni di tutta questa situazione sui livelli occupazionali nel sito brianzolo".calcola l’impatto "della chiusura e ridimensionamento delle linee che mettono apiù di 1.000in via Olivetti, un terzo degli 2.800 esuberi totali annunciati dall’azienda nel mondo". Il tavolo "addensa nuove nubi sul polo di via Olivetti – aggiunge Enrico Vacca, segretario provinciale di Fim Cisl - l’impegno espresso dal Ministero di voler costruire un protocollo condiviso tra governo, azienda e parti sociali è un aspetto importante e positivo, ma non cancella assolutamente le preoccupazioni dei lavoratori di Agrate".