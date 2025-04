Inter-news.it - Padovano: «Inter, comunque andrà sarà un successo. Scudetto al Napoli»

Leggi su Inter-news.it

Michele, presente all’evento organizzato da Il Foglio, ha toccato alcuni temi riguardo l’. L’ex calciatore ha parlato della gara dei nerazzurri in Champions League contro il Bayern Monaco, e della lottacon il.IL COMMENTO – Micheleha parlato della stagione dell‘. L’ex calciatore della Juventus giudica come straordinario il percorso avuto dai nerazzurri in Champions League: «L’dell’altra sera è stata eccezionale a Monaco, se dovessero uscire dalla Champions e non vinceree Coppa Italia sarebbeuna stagione straordinaria. Se si arriva in fondo a tutto vuol dire che tutto funziona. Da italiano faccio il tifo per l’, speriamo passino il turno».dice la sua sulla lottaCAMPIONATO – Per quanto riguarda lo, la favorita diè il, del suo amico Antonio Conte: «? In tempi non sospetti dissi che dove andava Conte si vince il campionato.