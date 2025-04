Quotidiano.net - Si svela ’Un’altra storia’. De Vita racconta Ustica: "Omaggio alle vittime"

Firenze ospita un grande evento di ’impegno civile’. Nella città che per prima al mondo abolì la pena di morte nel 1786, Ugo Deportando in scenadomaniore 17 nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. "Il 27 giugno 1980 sappiamo che nei cieli del basso Tirreno ci fu una ’guerra’ e che un DC 9 Itavia fu abbattuto da un missile.- spiega De- è una storia di omissioni, depistaggi, silenzi, ma anche di magistrati che cercarono la verità come Rosario Priore, e di giornalisti impegnati con le loro domande nel far luce sull’accaduto. Primo a chiedere ’verità’ fu Andrea Purgatori, che conobbi. Inla poesia si consegna al teatro civile attraverso le terzine del Paradiso di Dante, è il mio modo di renderea Purgatori edella strage".