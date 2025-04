Lanazione.it - L’esercito dei volontari. Abbigliamento e alimenti per le famiglie bisognose

"Se sono rose fioriranno". Siamo agli inizi degli anni Duemila quando Sirio Orselli, viareggino, oggi presidente e direttore dell’Associazione "Il Germoglio onlus", ha pronunciato questa frase nell’ambito dell’allora comitato di circoscrizione nel quale si parlava e si discuteva di come sostenerein difficoltà. Da allora sono trascorsi oltre 20 anni e quelle rose, quel germoglio, da qui nasce il nome dell’associazione, sono fiorite anzi sono diventate un roseto coltivato dall’impegno di tantiche donano tempo, e cuore alleche vivono una quotidianità in salita,che altrimenti smarrirebbero identità e percorso da seguire. Il "Germoglio", sede storica in via dei Pioppi, al Terminetto, grosso quartiere cittadino, nella zona ex macelli, distribuisce ai cittadini ein difficoltà economica abiti, biancheria, scarpe e accessori, generi alimentari e lo fa donando a questa pagina sociale di impegno un sorriso, la capacità di ascolto, di condivisione.