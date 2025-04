Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’occasione buona per sfatare il tabù ellenico?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissima sfida tra Lorenzoe Stefanos. Si gioca per un posto in semifinale del prestigioso Masters 1000 di(MON), terza prova dell’anno.I precedenti dicono che il giocatore del Bel Paese ha sempre faticato oltremodo di fronte all’istrionico, c’è infatti un impetuoso 0-5 a favore dinelle precedenti sfide: tutte comunque abbastanza lottate. Ci sono i 5 set di Parigi 2022, le due ore e più del 7-5, 7-5 di Roma 2023, ultimo confronto tra i due, passando per il quarto di finale di Barcellona dello stesso anno: anche li fu battaglia e set decisivo.L’azzurro ha approcciato il torneo monegasco dovendo subito fronteggiare set e break di ritardo contro Bu Yunchaokete, e poi si è salvato a un passo dal baratro contro il talento ceco Jiri Lehecka.