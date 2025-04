Lanazione.it - Le tasse in piazza. Insulti, urla e offese tra destra e sindacati. Aula presa d’assalto

Leggi su Lanazione.it

“Fascisti, schifosi”. “Provocatori, vergogna, pezzi di m.”. Sono quasi le 10 quando laall’improvviso si accende con. Sotto il monumento di Vittorio Emanuele II i, sul marciapiede opposto quelli (parecchi meno) del centro. La giornata in cui il centrosinistra approva la manovra fiscale inizia così. Sono un centinaio i rappresentanti sindacali che con le bandiere di Cgil, Cisl e Uil si presentano davanti a Palazzo Cesaroni per "protestare contro la Giunta Tesei che ha creato il buco e costretto la Proeitti a mettere in campo l’aumento delle". Concetto un po’ cervellotico che però basta a far alzare la tensione. Dall’altra parte lacon i ’Merli Boys’ (capitanati dal figlio dell’ex assessore Luca Merli), alcuni di Fratelli d’Italia e una decina di leghisti con bandiere al seguito.