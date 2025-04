Ilgiorno.it - Reati, lieve crescita. La piaga sono i furti

Leggi su Ilgiorno.it

A fare da contorno alla festa della polizia, i dati dell’attività del 2024, elencati dal questore Carlo Mazza nel suo intervento dal palco. Le statistiche della provincia di Varese denotano unincremento dell’indice di delittuosità, con 32.898denunciati a fronte dei 32.744 del 2023, che in termini percentuali si traduce in un +0,5%. Aumentano in particolare icontro il patrimonio. "Da questi dati - ha commentato il questore - ricaviamo che sicuramente sul problema deidobbiamo concentrare la nostra attenzione, soprattutto quelli in abitazione. Per quanto riguarda gli altripredatori, abbiamo fortunatamente dei dati in calo". Numeri in diminuzione nel capoluogo Varese, in aumento invece a Busto Arsizio e Saronno. Gli omicidi dolosi passano da 3 nel 2023 a 5 nel 2024, mentre diminuiscono gli omicidi colposi, legati principalmente a incidenti stradali, scesi da 14 a 8.