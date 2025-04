Quotidiano.net - Naviglio Grande, una meraviglia ’Fiori & Sapori’: dal florovivaismo a tutto il gusto della tradizione

Leggi su Quotidiano.net

Un tripudio di colori lungo le spondedomenica 13 aprile. L’edizione primaverile di, organizzata dall’Associazione delcon il contributo degli sponsor, l’Erbolario e Orvital, è gratuita, aperta al pubblico con accesso dalle 8 del mattino. Presenti oltre 200 espositori, tra florovivaisti provenienti da tutta Italia con fiori, piante da giardino e da appartamento, bonsai, piante grasse, semi, piante da orto, rampicanti, piante carnivore, accessori e attrezzi per il giardinaggio. Non ci saranno solo i profumi dei fiori, ma anche quelli delle cucine tipiche regionali e di prodotti tipici enogastronomici. L’associazione, fondata nel 1982 per valorizzare uno dei luoghi più caratteristici ed apprezzati di Milano, ha un fitto calendario, l’ultima domenica del mese il tradizionale mercatone dell’antiquariato, l’arte sulil 4 maggio e il 14 settembre, e l’edizione autunnale di fiori e sapori il 5 ottobre.