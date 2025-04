Lanazione.it - Rinasce l’antica Perugina. Si restaura la prima sede

Leggi su Lanazione.it

La Città del Cioccolato che sta nascendo all’ex Mercato Coperto si arricchisce di un preziosissimo tassello che unisce storia, memoria e identità: gli antichi spazi che dal 1907,come confetteria e poi cioccolateria, furono lastorica della, grazie all’intuizione di Luisa e Annibale Spagnoli. Un intrigante e misterioso dedalo di stanze nei sotterranei di Palazzo Ansidei, in via Alessi, che diventeranno un vero e proprio hub esperienziale connesso alla Città del Cioccolato grazie all’accordo con Luisa Spagnoli Spa che sosterrà gli importanti costi di rifunzionalizzazione e restauro degli spazi, di proprietà della famiglia Ansidei, che li ha concessi in locazione. “LAB“ sarà il nome del polo didattico, in omaggio a Luisa e Annibale Spagnoli che individuarono nel palazzo la Base di partenza per la loro grandiosa avventura nel mondo dolciario.