Lanazione.it - Gli studenti incrociano le braccia. Freddo, muffa e pochi impianti : "Sei licei mercoledì in sciopero"

di Gabriele Manfrin "Aule gelide, termosifoni che non funzionano, finestre rotte, infiltrazioni d’acqua". Le scuole superiori fiorentine sono pronte a scendere in piazza, con unoannunciato perprossimo. I rappresentanti degli, hanno espresso le motivazioni dietro alla scelta a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città metropolitana. E da qui hanno lanciato il loro grido di allarme: gli alunni deiElsa Morante, Machiavelli, Capponi, Agnoletti, Da Vinci e Pascoli incroceranno leil 16 aprile. Chiedono spazi, sicurezza e investimenti, e si dicono esasperati da tre anni di denunce rimaste inascoltate. Tanto da spingerli, adesso, ad un’iniziativa platela pur di farsi ascoltare dalle istizioni. La protesta potrebbe coinvolgere migliaia dial grido di "No, no allagamenti" come lo striscione esposto durante il sit-in non lascia spazio alle interpretazioni.