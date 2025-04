Ilgiorno.it - "Prese Aber e la spinse fuori dalla finestra"

Le ipotesi del suicidio e della caduta accidentale all’inizio delle indagini erano statein considerazione, "perché di fronte al corpo dell’anziana signora, indubbiamente precipitata nel vuoto, erano ragionevoli. Ma concluse le indagini, a fine dibattimento, entrambe ipotesi sono risultate congetture del tutto prive di ogni riscontro empirico". È un passaggio delle motivazioni della sentenza di condanna a 18 anni di Krystyna Mykhalchuk (nellafoto), la colf ucraina di 28 anni accusata di avere ucciso Rosanna, 71 anni, vedova, spingendoladi casa, al quarto piano del condominio di via Einstein, al quartiere Colognola, in città. La Mykhalchuk è stata condannata anche per il furto del denaro prelevato alla vittima (2mila euro) che lei aveva confessato raccontando in aula i suoi problemi di ludopatia.