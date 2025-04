Ilgiorno.it - Corruzione e stalking: "Militari e imprenditore subito a processo"

, induzione indebita, peculato e: per queste accuse la procura di Pavia ha presentato una richiesta di giudizio immediato per quattro persone indagate nell’ambito dell’indagine Clean 2. La richiesta riguarda Antonio Scoppetta, carabiniere forestale di 50 anni, Maurizio Pappalardo, militare in congedo e già comandante del nucleo informativo del comando provinciale di Pavia di 61, Daniele Ziri, brigadiere 52enne del Nucleo ispettorato del lavoro e l’Carlo Primo Boiocchi di 51 anni. Secondo la procura dalle imputazioni è emerso che Antonio Scoppetta, all’epoca dei fatti in servizio all’aliquota carabinieri della procura di Pavia, avrebbe ricevuto da Maurizio Pappalardo, in una moltitudine di occasioni, favori, denaro, prenotazioni alberghiere, in cambio di atti contrari ai propri doveri quali informazioni sui procedimenti in corso, redazione di atti in modo compiacente, giungendo addirittura a indirizzare una attività di indagine in modo da nuocere alla ex fidanzata di Pappalardo, che aveva deciso di interrompere la relazione.