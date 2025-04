Ilgiorno.it - Da Mamma Rita alla mostra per Attanasio

Emozione e orgoglio ierigrande festa della polizia.Villa Reale di Monza, la Questura di Monza e della Brianza, in concomitanza con la cerimonia nazionale di Roma, ha celebrato il 173° Anniversario dfondazione della Polizia di Stato. Un importante traguardo che esalta l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica come sintetizzato dal motto #essercisempre. Alle 9.30, nel piazzale della Questura, è stata deposta una Corona d’Alloro in onore dei Caduti della Polizia di Stato, da parte del Questore e del Prefetto, presso il “cippo commemorativo” sito nel cortile. La cerimonia si è spostata poi nel Salone d’Onore della Villa Reale, dove alle 11 si è svolta la cerimoniapresenza delle autorità civili e militari.