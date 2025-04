Lanazione.it - Buco-sanità, la manovra è legge. Duro scontro in Consiglio regionale. Via libera agli aumenti dell’Irpef

Lafiscale da 52 milioni è passata. Ci sono volute quasi dieci ore di discussione in, ma alla fine il centrosinistra ha portato a casa il primo atto significativo – e pesante – di questa legislatura. La seduta ha preso il via alle 10.47 di ieri mattina e la presidente dell’Aula, Sarah Bistocchi, ha chiuso la riunione alle 20.31. Ci sono stati momenti di tensione, scambi di accuse, toni aspri. E poi contestazioni sui lavori, sul regolamento, sulla presentazione degli emendamenti, con la sospensione per oltre 40 minuti intorno alle 17 proprio per chiarire alcuni aspetti di quegli atti e dei tre ordini del giorno. Il centrodestra ha cercato di allungare la discussione per tentare di logorare quanto più i colleghi di maggioranza, operazione riuscita fino a un certo punto.