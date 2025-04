Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi 11 aprile | orari percorso tv favoriti Un continuo saliscendi

Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix), ma il ciclismo internazionale vive anche un appuntamento importante in Spagna con il Giro dei Paesi Baschi, che prende il via proprio oggi.

LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro DEI Paesi Baschi DALLE 14.15

percorso
Partenza da Urduña e si comincia subito con una serie di strappetti con l'ultima salita di Las Campas (punte del 14%), che rappresenta il primo GPM di giornata. Successivamente tocca alla salita di Sarasola. Una ventina di chilometri in pianura portano poi ad un'altra serie di saliscendi: si comincia con la salita di Aretxabalgane e poi quella di Errigoiti.

C'è un primo passaggio a Gernika-Lumo, seguito poi dal duro strappo di Akorda, anche se mancano più di 40 chilometri al traguardo. Si scala ancora la salita di Nabarniz, poi discesa nuovamente verso Gernika-Lumo e poi nuovamente salita di Zalobante.

