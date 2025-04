Ilgiorno.it - Operaio accusato di terrorismo . Disposta l’immediata scarcerazione

Era stato arrestato a metà marzo con l’accusa di autoaddestramento con finalità di, nello stupore di tutta la comunità che lo riteneva ben integrato. Ma da ieri potrà lasciare il carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro dove è detenuto e tornare a Barghe, in Vallesabbia. Il Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Rachid Karroua, il 46enne originario del Marocco coinvolto da un’inchiesta della Procura di Perugia, e ne ha disposto la. "I giudici non hanno ancora reso noto le motivazioni - ha spiegato l’avvocato Giovanni Brunelli, che assiste l’con collega del Foro di Perugia Carla Ragna - ma è probabile abbiano ritenuto insufficiente la gravità indiziaria". In Italia da 29 anni, cittadino italiano, sposato e padre di cinque figli, Karroua si era detto da subito innocente: "Non ho mai fatto del male a nessuno e mai ne avrei fatto perché sono contrario alla violenza".