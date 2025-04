Ilgiorno.it - Il villaggio operaio Saffa: i ragazzi studiano il recupero

Un viaggio tra passato e futuro, attraverso la creatività e l’impegno dei giovani. Villa Colombo ha ospitato l’inaugurazione della mostra "Designing. Memoria e progetto", frutto del lavoro degli studenti del quinto anno del Liceo artistico, indirizzo Architettura, dell’Istituto Luigi Einaudi di Magenta. Protagonista è ilindustrialedi Pontenuovo, luogo simbolo della memoria operaia e urbana della città. Come spiega l’assessore alle politiche giovanili Mariarosa Cuciniello (nella foto), il Comune ha voluto sostenere l’iniziativa mettendo gratuitamente a disposizione Villa Colombo, credendo nel talento deie nel lavoro svolto con i docenti. La mostra nasce all’interno di un progetto Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in collaborazione con il Fai.