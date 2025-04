Ilgiorno.it - Il futuro di Malpensa: "Comuni protagonisti. E un limite ai cargo"

Leggi su Ilgiorno.it

Suldell’aeroporto dideve essere coinvolto tutto il territorio, oltre una cinquantina di. È la richiesta di comitati e associazioni lombarde e piemontesi, che hanno partecipato a un convegno a Galliate, presenti Legambiente, Italia nostra Lombardia, Lipu, Unicomal, Coordinamento Salviamo il Ticino, Rete Comitati, W via Gaggio, Eco Istituto della Valle del Ticino, il Parco del Ticino. Attenzione dunque rivolta allo sviluppo dello scalo, non solo al rumore e alle nuove rotte. "L’obiettivo del Masterplan 2035 – è stato ricordato – è raggiungere 40 milioni di viaggatori e 1,2 milioni di tonnellate di merce", la necessità è che lo sviluppo avvenga in modo sostenibile sia per l’area lombarda sia per quella piemontese, sottoposta alle rotte. Jimmy Pasim (Rete Comitati) ha evidenziato come "l’attuale sedime, confrontato con altri scali europei, sia assolutamente sufficiente per il funzionamento dello scalo", pertanto "le prospettive di crescita del Masterplan 2035 sono sovradimensionate soprattutto in riferimento al trasporto merci: è illogico chevoglia assumere un ruolo monopolistico in Italia per il settore, serve un Piano nazionale del Trasporto aereo che ripartisca il traffico sui vari aeroporti del Nord Italia".