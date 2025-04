Ilgiorno.it - Frutta e verdura da quasi un secolo: "Noi, quarta generazione a Wagner"

Oscar Russo è l’unico a venderetra le mura del mercato comunale coperto diche, nato nel 1929, è il più antico di Milano. I suoi nonni, allora, erano tra gli ambulanti che giravano con i carretti, senza postazioni fisse, e vendevano primizie della natura ma anche biancheria intima. Forse,unfa, Ignazio e Teresa – i suoi nonni, appunto – non avrebbero scommesso che quella sarebbe diventata l’attività di famiglia, come un testimone da passare diin. "Oggi siamo alla" dice Oscar che, a sua volta, ha lasciato le redini al figlio Andrea ma che continua a essere una colonna di questa attività commerciale. Per far sorridere ha appiccicato sulla parete l’immagine di un Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, con cui condivide il nome.