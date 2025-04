Lanazione.it - Gli italiani e la Ville Lumière. Da Degas a Boldini: emozioni. Lo sguardo sull’Impressionismo

Negli anni ’70 dell’Ottocento furono tanti gli artistia trasferirsi nella, affascinati dal nuovo stile e dall’apertura del pensiero parigino, in cui si assaporava il vento della modernità. Primi fra tutti Federico Zandomeneghi, Giuseppe De Nittis, Giovanni. Del resto, anche in Italia il movimento della ’macchia’ aveva avviato la strada a una pittura moderna, sia nello stile sia nei contenuti. Ed è questo il viaggio proposto dalla mostra ’Da. Unotra Francia e Italia’, a cura di Anna Ciccarelli e Pierluigi Carofano, che si apre il 16 aprile a Palazzo Montani Leoni di Terni. Un’ampia rassegna per celebrare l’impressionismo francese, ma anche e soprattutto la stagione impressionista in Italia, superati i 150 anni dalla prima esposizione che ne sancì la nascita, il 15 aprile 1874 a Parigi.