CM com – Ranking Uefa l’Italia rincorre la Spagna per la quinta squadra in Champions | come cambia la classifica | Champions League

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 23:13:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:ha ancora possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione della. Dopo la vittoria dell’Inter a Monaco contro il Bayern nell’andata dei quarti di finale e il successo della Fiorentina in Conference,si può giocare ancora le sue carte per il secondo posto deloccupato dalla. Ad oggi lavede al primo posto l’Inghilterra, già sicura di avere cinque squadre nella2025/26., invece, è la prima inseguitrice della. Con l’Inghilterra già sicura di avere cinque squadre alla prossima edizione dellae Italia si giocano la seconda piazza: allabastano altre 8 vittorie per avere la meglio, anche sevincesse tutte le partite da qui alle finali comprese.