Prada riporta Versace in Italia Un’operazione da 125 miliardi

Il matrimonio tra due delle maison più prestigiose del lusso made in Italy è cosa fatta: ieriha annunciato ufficialmente l’acquisto didalla Capri Holding, che a sua volta l’aveva rilevato dalla famiglianel 2018 e dal fondo Blackstone per 1,85di euro., col suo marchio e Miu Miu, crea così un polo del lusso made in Italy con un fatturato di oltre 6di euro, che pur in un contesto di rallentamento mondiale del settore, può essere competitivo le due big francesi Lvmh e Kering. Per comprare la maison della Medusa, fondata da Gianninel 1978,pagherà in cash 1,25di euro, cifra soggetta a aggiustamenti al closing, previsto nella seconda metà dell’anno. "Siamo lieti di accoglierenel gruppo– ha sottolineato ieri Patrizio Bertelli, presidente e Ad del Gruppo– e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale.