Strage a Santo Domingo Ci sono anche due italiani fra i 218 morti della disco

Lo scorso anno era volato dall’Italia aper iniziare la sua nuova avventura in cucina. Ma nella capitaleRepubblica dominicana lo chef Luca Massimo Iemolo, 48 anni, catanese, è stato raggiunto dalla morte all’internoteca Jet Set dove andava a ballare salsa e merengue, le sue passioni oltre alla cucina. A perdere la vita martedì, nel crollo del tetto del locale, fra i più alla moda del Paese caraibico,una donna dominicana con passaporto italiano.i nostri due connazionali compresi fra le 218 vittimesciagura che ha sconvolto, in una serata deputata al divertimento e trasformatasi in, all’interno di unateca affollatissima per il concerto di Rubby Pérez, vera e propria iconamusica merengue. Il cadavere dell’artista è stato recuperato sotto le macerie del Jet Set.