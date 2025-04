Lanazione.it - Fratres, Ganganelli confermato presidente. Sale il contributo nelle donazioni di sangue

Tempo di assemblee e di appuntamenti elettorali per ledel territorio. Anche a livello provincialesettimane scorse c’è stata l’ elezione dei componenti del nuovo consiglio direttivo, a cui è seguita la riunione di insediamento dei nuovi eletti, per l’assegnazione delle cariche istituzionali. Alla presidenza è statoPietro, del Gruppodi Anghiari, che ha ricoperto questo ruolo nei precedenti tre mandati. Al giovane valdarnese Tommaso Mancini è stata assegnata la vice presidenza mentre il rigutinese Elio Rossi continuerà il suo impegno come segretario. Una conferma anche per il ruolo di amministratore con Luca Fabbri, del Gruppo di Subbiano/Capolona. Completano la squadra i consiglieri Rossella Paceschi di Ponticino, Fabiano Vellati di Anghiari e Ivo Borri di Civitella in Valdichiana.