Quotidiano.net - Profumo di gelsomino notturno. L’ultimo sogno di David Lynch

Leggi su Quotidiano.net

Il nome completo del regista,Keith, le date di nascita e morte, 1946-2025, e tre parole: Night Blooming Jasmine. La figlia del maestro del cinema, scomparso il 16 gennaio a 78 anni in seguito a una grave malattia polmonare, ha postato sui social la foto della lapide sotto la quale giacciono le ceneri del padre, all’Hollywood Forever Cemetery, storico cimitero di Santa Monica Boulevard a Los Angeles. Jennifer ha scritto su X: "visitatelo, quando potete". Molti si sono chiesti se in quelle tre parole, Night Blooming Jasmine, si celasse l’ennesimo enigmaano: in realtà le tre parole stanno per ““, esemplicemente amava quel. "Nelle notti d’estate, o forse più in quelle primaverili, puoi prendere la macchina e andare in certi posti e sentire questodi gelsomini notturni.