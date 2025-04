Ilgiorno.it - La sicurezza e l’emergenza giovani: "Ora c’è la pandemia del disagio"

Oltre 17mila chiamate al numro unico di emergenza 112, una media di 47 al giorno, oltre 8mila delle quali concluse con un intervento della polizia. E poi 1.666 denunce o querele ricevute, 413 persone denunciate, 84 arresti, 38.480 persone identificate, 6.599 vicoli controllati. Ieri sono stati diffusi i dati delle attività svolte lo scorso anno. Ci sono tanti numeri, gli 11 episodi di soccorso pubblico, i 547 furti, le 946 liti e lesioni, i 25 danneggiamenti, le 35 rapine, i 215 servizi di controllo e vigilanza del territorio effettuati dalla Squadra Volante con l’impiego di 120 pattuglie. Ma quello che spicca sono le parole spese dal Questore Salvatore Barilaro (foto), che non ha nascosto quella che è forsedi questi tempi, "oggi percepiamo dal nostro osservatorio privilegiato una nuova e diversa forma diche definirei la “del” dove il sentimento prevalente è la paura, in primo luogo dell’altro da sé, motrice di aggressività e terreno fertile per atti di illegali".