Fimer confronto al ministero Vertice tra sindacati e Regione Il prossimo incontro a giugno

incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per la Fimer, lo stabilimento di Terranuova specializzato nella produzione di inverter fotovoltaici. Il Vertice nella Capitale è servito per fare il punto sullo stato dell'arte dopo l'acquisizione del gruppo, composto anche da sei consociate estere strategiche, in India, Singapore, Taiwan, Turchia, Usa e Australia, da parte di MA Solar Italy Limited, società controllata da McLaren Applied, E al summit, definito di verifica, hanno partecipato il consigliere per lavoro e crisi aziendali del governatore toscano Eugenio Giani, il suo omologo del Ministro per le politiche e gli interventi in materia di riconversione industriale della proprietà Giampiero Castano, il nuovo amministratore delegato dell'azienda, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali e il sindaco della città di Poggio Bracciolini, Sergio Chienni.

