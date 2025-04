Ilrestodelcarlino.it - Lavori infiniti al campo di calcio: "Dubbi sull’uso dei finanziamenti"

Montefano Domani punta il dito sulla storia infinita deldi, i cuiper ora stanno richiedendo un impegno di spesa di ben 679.590 euro di cui quasi la metà (335mila euro) con fondi comunali. Il progetto fu approvato nell’ottobre del 2000 e ancora oggi, per far giocare le partite alla squadra di, è stata noleggiata una tribuna metallica da 60 posti circa. Il gruppo di opposizione solleva qualcheo su come saranno spesi gli ultimi: "Circa 35mila euro per incarico professionale a un tecnico per il progetto di adeguamento alla normativa antincendio. Qualcosa non quadra: il primo progetto non era forse finalizzato proprio all’adeguamento antincendio? Forse è mancata la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco? Altri 35mila euro dovrebbero essere destinati per l’acquisto di prefabbricati per infermeria e bagno disabili e 45mila perdi adeguamento per il certificato prevenzione incendi.