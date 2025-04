Tutti uniti nel nome del commercio

commercio", nuova associazione che riunisce i commercianti della città e delle frazioni. La missione: unire le forze per sviluppare idee e progetti concreti a beneficio della comunità, valorizzando il commercio di prossimità, le tradizioni e i prodotti tipici del territorio. L'associazione, che ha sede in via Madonna del Moro, si articola in più zone e ha scelto un consiglio direttivo di cui fanno parte il presidente Emiliano Bernardi mentre il vice è Enzo Lepri (zona 2); segretaria Uma Antini (zona 2), tesoriere Giada Mariani (zona 4)M i consiglireri sono Giovanna Corrias, Marco Brescia, Elisa Lucchetti, Giulio Savignani, Laura Moretti (zona 1), Franca Fodaroni, Valentina Caracchini, Leonardo Coltrioli, Martina Martini (zona 2), Simonetta Pagelli, Andrea Radicchi, Diego Zucchini, Elisa Conigli, Mirco Fiorucci (zona 3), Tiziana Valli, Francesca Salacchi, Giacomo Mariotti (zona 4), Michela Bazzurri, Claudia Ceccarelli, Giorgio Infussi, Nadia Fiorucci (zona 5).

