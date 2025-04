Prima caldo estivo poi arriva il maltempo per la domenica delle Palme | le previsioni meteo del weekend

Primaverile nella Prima parte del weekend delle Palme. Sabato 12 aprile le temperature arriveranno fino ai 25 gradi al Sud e nelle Isole maggiori. La situazione però cambierà il giorno successivo, domenica 13 aprile, e tornerà il maltempo. Le previsioni meteo. Leggi su Fanpage.it Ancora bel tempo e climaverile nellaparte del. Sabato 12 aprile le temperature arriveranno fino ai 25 gradi al Sud e nelle Isole maggiori. La situazione però cambierà il giorno successivo,13 aprile, e tornerà il. Le

