Distretto del commercio e Dmo | Più risorse e un modello nuovo

dele Dmo per spingere il turismo. Ma anche più. Il viaggio della Nazione tra alcuni dei protagonisti della ristorazione cittadina, concretizzatosi nel libro "Storie e sapori pratesi" è diventato anche l’occasione per fare il punto sul ‘menù’ che riguarda il futuro della città. Spunti e obiettivi sono emersi dai protagonisti che ieri hanno partecipato all’evento di promozione del volume. A cominciare dalla sindaca Ilaria Bugetti, che ha ricordato l’importanza delle attività – ristoranti, bar, pasticcerie – come "presìdi di socialità. Ogni luce accesa parla di comunità", ha detto. Vero. Per questo ogni bandone abbassato è una perdita. Non ha nascosto il momento complicato per ilal dettaglio l’assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri. I tanti bandoni abbassati, d’altra parte, raccontano di una crisi che attanaglia il centro storico di Prato, con chiusure anche illustri, vedi quella di Benetton e poi del subentrato Mariposa in un fondo di oltre 200 metri quadrati praticamente dirimpettaio al Comune.