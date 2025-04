Lanazione.it - Gioia e felicità nel donare. Le storie di Sirio e di Rosa dal dolore alla rinascita

VIAREGGIOOrselli, viareggino, una carriera da ufficiale marconista nella marina mercantile, sulla carta di identità ha 85 anni, ma per grinta, impegno, coraggio e cuore, gli anni si possono dimezzare: è nonno di due nipoti ed è impegnato in mille attività nelle quali mette cuore e sorrisi, ma anche fermezza e carattere. Presidente come è nato l’impegno nel volontariato? "E’una storia personale: mia moglie, Maria Teresa Dini, che è scomparsa 15 anni fa, per 12 anni ha affrontato una patologia oncologica. Una situazione particolare che ho affrontato con la preghiera, mi confrontavo con il parroco, poi sono diventato agnostico perché mi sembrava che le preghiere fossero inutili. Ma in quel periodo ho promesso a Maria Teresa che mi sarei impegnato peruna speranza agli altri. E così ho fatto: mi sono dedicato e continuo a dedicarmi a capofitto perun sorriso, alleviare un disagio, risolvere la quotidianità di chi deve affrontare traversie sociali e economiche" Cosa significa essere volontario? "Significa impegnarsi per gli altri senza aspettarsi niente in cambio: ma poi in cambio si riceve tanta umanità, tante esperienze.