Rissa davanti al bar | Lui aveva una mannaia Noi ci siamo solo difesi

siamo dei violenti, ci siamo spaventati e abbiamo cercato solamente di difenderci dall’aggressività di quella persona". A parlare è uno dei quattro uomini che giovedì sono stati protagonisti di una Rissa nei pressi di un bar di Osteria Nuova, frazione di Sala, che ha visto quattro avventori del locale venire alle mani: un uomo che aveva parcheggiato la sua moto e tre persone che avevano un furgone parcheggiato dietro la moto. Erano poi arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 per medicare il motociclista rimasto ferito. "Il motociclista – racconta l’uomo – ci aveva chiesto di spostare il furgone (non la macchina come era stato riportato, ndr), che impediva alla sua moto, di uscire dal parcheggio. E così abbiamo fatto. Poi però il motociclista è tornato, tra l’altro con una bambina al seguito che era andato a prendere da scuola, e aveva con sé una mannaia (nella foto). Ilrestodelcarlino.it - Rissa davanti al bar: "Lui aveva una mannaia. Noi ci siamo solo difesi" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Nondei violenti, cispaventati e abbiamo cercato solamente di difenderci dall’aggressività di quella persona". A parlare è uno dei quattro uomini che giovedì sono stati protagonisti di unanei pressi di un bar di Osteria Nuova, frazione di Sala, che ha visto quattro avventori del locale venire alle mani: un uomo cheparcheggiato la sua moto e tre persone cheno un furgone parcheggiato dietro la moto. Erano poi arrivati i carabinieri e i sanitari del 118 per medicare il motociclista rimasto ferito. "Il motociclista – racconta l’uomo – cichiesto di spostare il furgone (non la macchina come era stato riportato, ndr), che impediva alla sua moto, di uscire dal parcheggio. E così abbiamo fatto. Poi però il motociclista è tornato, tra l’altro con una bambina al seguito che era andato a prendere da scuola, econ sé una(nella foto).

