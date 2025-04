Ilrestodelcarlino.it - Ecco i maestri dei sapori. I premi dello Scappi ai talenti di tutta Europa

Un successo internazionale. La 24esima edizione del Concorso "Bartolomeo" è andata in archivio mercoledì con una popolatissima serata di Gala conclusiva con tanti ospiti ma soprattutto alla presenza di tutti gli studenti dei 14 istituti arrivati dall’Italia e dall’in riva al Sillaro per non mancare all’appuntamento. Sei quest’anno sono stati i partecipanti italiani, i due romagnoli Malatesta di Rimini e Savioli di Riccione, lo Stringher di Udine, il Vasari di Figline Valdarno, il Vergani di Ferrara e il sardo Costa Smeralda di Arzachena, nel sassarese. Ancor più folta, invece, la colonia straniera, con istituti alberghieri provenienti dall’Olanda (due), dalla Turchia, dalla Francia, da Malta, dall’Austria, dai Paesi Bassi e dalla Croazia. Ad aprire la serata i saluti della Dirigente Patrizia Parma, che ha accolto i tanti ospiti illustri della serata, a partire dal Provveditore Giuseppe Antonio Panzardi, che ha posto l’accento su "un istituto, lo ‘’, dove c’è una chiara e importante idea di sviluppo, ulteriormente certificata dalla partenza il prossimo anno del Liceo del Made in Italy".