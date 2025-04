Lanazione.it - Compagnia Babbo Natale e Cri. Firmata un’intesa sinergica a vantaggio delle persone più fragili

Rispondere in maniera più efficace ai bisogni del territorio toscano. Con questo obiettivo la Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Toscana col suo presidente Lorenzo Andreoni, e ladicol presidente Silvano Gori, hanno siglato un protocollo d’intesa. Le due organizzazioni, accomunate dai valori di solidarietà, volontariato e assistenza, hanno deciso di unire forze e competenze per i prossimi tre anni. Una collaborazione per perseguire obiettivi comuni a favorefasce più deboli della popolazione. Il protocollo prevede la realizzazione congiunta di diverse attività, tra cui progetti e iniziative di assistenza sociale e supporto avulnerabili. Collaboreranno per ideare e implementare progetti per dare un aiuto concreto a individui e famiglie in difficoltà.